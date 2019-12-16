Стало известно, какие отрасли России больше всего подверглись кибератакам

Больше всего в 2019 году кибератакам подверглись ракетно-космическая, оборонная и химическая отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора созданного приказом директора ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.

По словам эксперта, именно в этих отраслях злоумышленники пытаются раздобыть коммерческую или другую охраняемую законом тайну. При этом, как отметил Мурашов, в текущем году ни одно нападение не повлияло на работу госструктуры России.

Мурашов рассказал, что за 2019 год было направлено 182 уведомления об уязвимостях, благодаря этому удалось устранить угрозу объектам «критической инфраструктуры», среди них располагающиеся за рубежом.

Как отмечается, с января текущего года удалось пресечь деятельность 12 тыс. зарубежных ресурсов, используемых для проведения кибератак в отношении России.

При этом в большинстве случаев хакеры намеревались украсть деньги, а не информацию.

Мурашова отметил, для кражи финансовых средств и личных данных злоумышленники прибегают ко всем типам вредоносного программного обеспечения, а также к методам социальной инженерии, фишингу и мошенничеству.

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