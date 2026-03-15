Российскому борцу вольного стиля подарили кроссовер

Российскому борцу вольного стиля Бозигиту Исламгерееву подарили кроссовер
Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев получил в подарок кроссовер за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Подарок был сделан Умаром Кремлевым, Михаилом Мамиашвили и Федерацией спортивной борьбы России. 20-летний чемпион исполнил прием «прыжок кобры» в финале против француза Рахима Магамадова.

Спортсмен поблагодарил дарителей и отметил, что такая поддержка вдохновляет его на упорные тренировки и новые триумфы на международной арене.

С 10 по 15 марта проходил молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе. Этот турнир стал первым с 2021 года официальным соревнованием под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW), на котором российские спортсмены выступили под национальным флагом и гимном.

Исламгереев одержал победу в весовой категории до 86 килограммов. Во время награждения украинец Артур Костюк, завоевавший бронзу, во время церемонии награждения отвернулся от российских флагов при исполнении государственного гимна.

Ранее Исламгереев процитировал Путина, отвечая на бойкот украинца Костюка.

 
