Захарова объяснила, как Россия выстраивает контакты с США

Москва выстраивает контакты с Вашингтоном, исходя из реалистичного восприятия и оценки его действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Мы сохраняем оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, мы выстраиваем наши контакты исходя из реалистичного. Мы как это делали, так и продолжаем это делать», — сказала она.

Москва ведет контакты с теми, с кем с точки зрения прагматичных национальных интересов это необходимо делать, добавила дипломат.

До этого Захарова заявила, что США и Израиль напали на Иран под абсолютно надуманным предлогом. Их основная цель — смена режима в республике.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики.

Ранее Захарова рассказала о состоянии сотрудников российского посольства в Иране.

 
