Инспектор генштаба ВС Ирана погиб с семьей при атаке США и Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о гибели инспектора генштаба иранских ВС, передает Tasnim.

В материале уточняется, что выдающийся генерал Аболькасем Бабаян и члены его семьи погибли во время американо-израильской атаки.

До этого Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. На фоне эскалации в Исламской Республике говорят и о новых условиях для международной торговли нефтью. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана, власти страны готовы рассмотреть вариант ограниченного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если расчеты за поставки будут производиться в китайских юанях.

В Вашингтоне же заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу.

