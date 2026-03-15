В Испании рухнула популярная у туристов башня средневекового замка

В испанской провинции Толедо обрушилась башня средневекового замка Эскалоны. Об этом пишет El País.

В полиции заявили, что никто не пострадал, но «часть истории народа исчезла». Там пообещали установить причину случившегося.

По данным агентства EFE, рухнула расположенная у входа в замок башня, которую в течение дня намеревались посетить сотни людей. Они не пострадали, потому что обрушение произошло утром. Однако камнями повредило припаркованные у замка автомобили.

Местные власти заявили, что в ближайшее время достопримечательность будет закрыта для туристов. Нужно будет оценить масштаб разрушений и осмотреть остальные сооружения.

В феврале на юге Италии из-за непогоды обрушилась скала на побережье Адриатики, известная как Арка влюбленных. Мэр городка Мелендуньо Маурицио Чистернино отметил, что шторм не пощадил уникальный природный ландшафт, и назвал случившееся «ударом в сердце», который нанес урон имиджу области и туризму.

Ранее рухнул символ Лиссабона.