Иранский дрон ударил по НПЗ в ОАЭ

Дрон Ирана ударил по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Эр-Рувайс. Об этом сообщает в соцcети X пресс-служба эмирата Абу-Даби.

В заявлении отмечается, что после атаки НПЗ загорелся. Пожарные взяли возгорание под контроль и занимаются его локализацией.

Накануне МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что во время второй за неделю атаки БПЛА на генконсульство ОАЭ в Иракском Курдистане пострадали два охранника. В министерстве отметили, что здание дипмиссии было повреждено, и подчеркнули, что налеты на такие объекты грубо нарушают Венскую конвенцию, гарантирующую неприкосновенность дипломатических представительств и защиту их персонала. В пресс-релизе ОАЭ резко осудили «неспровоцированную» атаку на свое генконсульство и призвали местные власти и правительство Ирака расследовать инцидент.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране посчитали шуткой заявление Украины о помощи в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке.