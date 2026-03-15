Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветврач объяснил, что делать, если на балкон залетела летучая мышь

Ветврач Блюменкранц: трогать руками и прогонять летучую мышь нельзя
Rudmer Zwerver/Shutterstock/FOTODOM

Появление летучих мышей на балконе может вызывать тревогу, но в большинстве случаев их присутствие безопасно и даже полезно. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«Летучие мыши — естественные регуляторы численности насекомых: за ночь одна особь может съесть сотни комаров, мошек и других вредителей, снижая нагрузку на жилье и окружающую среду. Их роль в экосистеме трудно переоценить, особенно в городских условиях, где насекомые размножаются быстрее», — объяснил он.

Однако контакт с животными строго запрещен.

«Летучие мыши могут быть переносчиками вирусов, включая бешенство, а также паразитов. Даже здоровая на вид особь при прикосновении голыми руками может представлять риск заражения. Любые попытки поймать, трогать или переселить животное вручную недопустимы», — заявил эксперт.

Если мышь осталась на балконе, оптимальная стратегия — наблюдать на расстоянии, не пытаться ее прогнать насильственно и не препятствовать полету.

«Через несколько дней животное, как правило, самостоятельно покидает место отдыха. Для временного ограничения доступа можно закрыть балкон москитной сеткой или убедиться, что животное не проникнет внутрь квартиры», — отметил ветврач.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!