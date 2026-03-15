Ветврач объяснил, что делать, если на балкон залетела летучая мышь

Появление летучих мышей на балконе может вызывать тревогу, но в большинстве случаев их присутствие безопасно и даже полезно. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«Летучие мыши — естественные регуляторы численности насекомых: за ночь одна особь может съесть сотни комаров, мошек и других вредителей, снижая нагрузку на жилье и окружающую среду. Их роль в экосистеме трудно переоценить, особенно в городских условиях, где насекомые размножаются быстрее», — объяснил он.

Однако контакт с животными строго запрещен.

«Летучие мыши могут быть переносчиками вирусов, включая бешенство, а также паразитов. Даже здоровая на вид особь при прикосновении голыми руками может представлять риск заражения. Любые попытки поймать, трогать или переселить животное вручную недопустимы», — заявил эксперт.

Если мышь осталась на балконе, оптимальная стратегия — наблюдать на расстоянии, не пытаться ее прогнать насильственно и не препятствовать полету.

«Через несколько дней животное, как правило, самостоятельно покидает место отдыха. Для временного ограничения доступа можно закрыть балкон москитной сеткой или убедиться, что животное не проникнет внутрь квартиры», — отметил ветврач.

Ранее россиян призвали не «помогать» птицам хлебом и отходами со стола.