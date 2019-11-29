Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейками

Роскомнадзор опубликовал список сайтов, содержащих фейки.

В списке содержатся информационные ресурсы, «неоднократно распространявшие недостоверную информацию».

В перечень вошли такие СМИ как Mash, «Газета.Ru» и РБК — из-за постов и комментариев на страницах этих изданий во «ВКонтакте».

Общий список, в основном, касается записей в социальных сетях, а также комментариев к ним. По большей части все они упомянуты за недостоверные сообщения о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в г. Дзержинске Нижегородской области, которое произошло летом этого года.