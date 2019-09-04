WP заявила, что США проигрывают информационную войну России

Ричард Стенгел, в прошлом заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью, выпускает книгу об информационных войнах, в которых проигрывают Соединенные Штаты. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно материалу, в книге он объясняет, что правительственная бюрократия, инерция и ограничения открытого демократического общества сделали США уязвимыми для скрытых действий через интернет. По мнению Стенгела, правительство также является слишком медлительным и громоздким. В книге речь идет и о «российском вмешательстве», которое отрицает Москва. Согласно материалу, администрация экс-президента США Барака Обамы не спешила на него реагировать, да и не могла дать соответствующий отпор. При этом он скептически относится к тому, что такое «вмешательство» оказало решающее значение для победы президента США Дональда Трампа. Автор замечает, что для такого исхода CNN сделал гораздо больше.

Стенгел полагает, что к таким компаниями, как Facebook, нужно относится, как к издателям, сохраняя их неприкосновенность и вмешиваясь только для удаления ложного или вредоносного контента. Кроме того, нужна ясность по поводу алгоритмов, которые поисковые системы используют для отображения контента. Он не считает, что правительство должно вмешиваться, и выступает за саморегуляцию системы.