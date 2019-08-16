Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации

Официальный представитель компании Facebook, которая владеет Instagram, Стефани Отуэй заявила, что администрация Instagram планирует представить новую функцию, которая позволит пользователям соцсети маркировать недостоверные, по их мнению, публикации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у пользователей появится возможность указать, что какая-либо публикация может содержать недостоверную информацию.

После этого, уточнила она, партнеры Facebook проверят данные материалы, чтобы установить степень их достоверности.

Затем, отметила Отуэй, партнеры Facebook укажут, считают ли они публикацию «соответствующей действительности», «недостоверной» или «вводящей в заблуждение».

Причем, подчеркнула представитель, сами материалы не будут удаляться. Вместо этого Instagram сделает так, чтобы как можно меньшее количество людей ознакомились с данной записью.

Ранее сообщалось, что в работе Instagram произошли сбои.