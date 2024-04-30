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Ученые нашли простой способ омолодить ум и тело стареющих собак

GeroScience: физические и умственные упражнения улучшили состояние пожилых псов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Венгерские ученые из Будапештского университета имени Этвоша Лоранда изучили влияние физических и когнитивных тренировок на здоровье и самочувствие пожилых собак в возрасте около 10 лет. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Этологи (специалисты по поведению животных) организовали трехмесячные курсы, в ходе которых питомцы выполняли физические упражнения, задания на умственные способности, а также оба вида тестов в комбинированном формате.

Результаты показали, что собаки, получавшие физиотерапию и комбинированную терапию, стали дружелюбнее и проявили большую поведенческую гибкость.

Когнитивная и комбинированная терапия усилили поиск новизны у животных. Все интервенционные методы лечения сделали собак более вовлеченными в окружающую среду.

Ученые отметили, что лучше всего все испробованные методы работали на более молодых собаках, чей возраст составлял восемь лет. Любимцы с низкими исходными данными значительно улучшили результаты во всех сферах после курса, став более энергичными и любознательными.

Этологи добавили, что их результаты доказывают, что занятия с собаками действительно замедляют их старение, улучшают здоровье и обеспечивают более длительную и счастливую жизнь. Даже один час игровой терапии в неделю в течение трех месяцев повышает когнитивные способности у пожилых псов.

Ранее ученые обнаружили сходство между интеллектом собак и людей.

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