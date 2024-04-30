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На Украине около 15 тысяч военных наказаны за отказ выполнять приказы

Депутат Рады Камельчук: 15 тысяч солдат ВСУ наказаны за отказ выполнять приказы

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Reuters

Около 15 тысяч военнослужащих на Украине получили дисциплинарные наказания за отказ выполнять приказы и самовольное оставление части. Об этом сообщил депутат Верховной аады Юрий Камельчук, слова которого передает «Страна.ua».

Он заявил, что эти люди сейчас находятся не в тюрьме и не в штрафбате, но фактически нигде не применяются. По его словам, нет никаких заседаний суда, чтобы определить их статус — они в чем-то виноваты или нет.

Днем 30 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что основные силы украинских войск оставили село Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта.

В этот же день американский телеканал CNN сообщил, что Россия ежедневно добивается тактических успехов в рамках проведения специальной военной операции, это отражает «новый темп» боевых действий после освобождения Авдеевки.

Ранее на выставку Минобороны на Поклонной горе привезли трофейную бронемашину США.

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