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Российского подростка будут судить за работу на ОПГ мошенников

В Челябинской области подростка будут судить за работу на ОПГ мошенников

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Depositphotos

В Челябинской области 17-летнего подростка будут судить за работу на организованную преступную группировку (ОПГ) мошенников. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, подросток из города Аша в июне прошлого года вступил в преступную группу мошенников, которая занималась хищением денег по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Несовершеннолетний получал средства от обманутых соучастниками пожилых женщин, оставляя себе 5-10% от суммы. Остальные деньги он переводил на счета аферистов.

В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении юноши завершено. Отмечается, что во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.

Ранее москвичка отдала мошенникам 35 млн рублей, продала квартиру и теперь ее снимает.

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