Британия ввела санкции против спикера парламента Уганды

Великобритания ввела санкции в отношении спикера парламента Уганды Аниты Амонг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, обнародованный Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Соединенного Королевства.

Журналисты отметили, что Лондон принял соответствующее решение в рамках антикоррупционного режима санкций. При этом Великобритания впервые ввела санкции по причине коррупции в Уганде.

«Амонг, будучи спикером парламента Уганды и членом парламента от округа Букедеа, несет или несла ответственность за серьезную коррупцию или участие в ней», — говорится в документе.

Более того, британские власти добавили в санкционный список еще двух членов парламент Уганды. Речь идет о законодателях Агнес Нандуту и Мэри Горетти Китуту, которых обвиняют в причастности к коррупционной схеме.

Как пишет Reuters, женщины передали третьим лицам тысячи железных листов из финансируемого государством жилищного проекта. Эти материалы предназначались для жителей региона Карамоджа.

По данным агентства, введенные против парламентариев санкции предполагают заморозку их активов. Кроме того, законодателям запретили поездки в Соединенное Королевство.

Ранее в парламенте Великобритании оценили эффективность антироссийских санкций.