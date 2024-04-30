Рогов заявил о получении ВСУ новой партии оружия из США

Новая партия американского вооружения начала поступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно оперативной информации, украинские боевики начали получать новое оружие, поступающее из США. Ранее поставки шли нелегально, теперь в открытую», — сообщил Рогов.

Судя по активизации ударов ВСУ по прифронтовым регионам России, украинская армия получила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, отметил эксперт.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины и США ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет.

До этого газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от ВСУ решения проблем с личным составом и обороной армии.

Ранее экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.