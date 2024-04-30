Медработникам во Львове вручили повестки по дороге на работу

Представители военкомата во Львове вручили повестки двум медработникам по дороге на работу. Об этом сообщает издание «Эспрессо» со ссылкой на областной военкомат.

В публикации отмечается, что приглашение в военкомат получили медицинские физики Первого медицинского объединения Львова. У них проверили данные и выяснили, что они состоят на учете в другом территориальном центре комплектования. После этого медработникам вручили повестки в военкомат по месту регистрации.

По данным издания, из-за этого в медицинском центре остановилась работа, около 100 онкобольных людей не смогли пройти облучение.

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17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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