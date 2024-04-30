Стало известно, как Рублеву преодолеть кризис

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, как россиянину Андрею Рублеву преодолеть проблемы в игре, начавшиеся после дисквалификации на одном из турниров АТР за поведение.

«Давайте идти от матча к матчу. Вы говорите, что Андрей преодолел кризис, но, опять же, психологически он не выглядел очень уверенно в предыдущем матче – опять срывался, кричал. Побеждает, да, но игра-то есть. Тут главное совладать с этой ситуацией, совладать со своей нервной системой. А Грикспур тоже цепкий соперник, нелегкий. Его тоже нужно было пройти. Не будем загадывать и дальше, пожелаем Андрею настроя, цепкого тенниса. А игра есть, поэтому мы можем рассчитывать на положительный результат», — считает Ольховский.

Рублев вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В четвертом круге он обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов в двух партиях – 6:2, 6:4. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча испанца Карлоса Алькараса с представителем Германии Яном-Ленардом Штруффом.

Ранее Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.