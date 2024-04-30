В столице Латвии начали орудовать скинхеды

В столице Латвии — Риге — начали орудовать банды скинхедов. Они напали на группу молодых людей, избили и записали видео с дракой для соцсетей, сообщает локальная газета Delfi.

Согласно информации издания, представители субкультуры дежурят у мест массового скопления людей, например, у торговых центров, и выслеживают потенциальных будущих жертв. Далее хулиганы, угрожая холодным оружием, организовывают нападение с избиением. Причиной для атаки могут стать шнурки определенных цветов на обуви или окрашенные волосы у парней.

При этом сами пострадавшие опасаются сообщать о произошедшем даже родителям, заключается в статье.

Некоторое время назад стало известно, что в Новосибирске девятилетний мальчик терроризирует округу и держит в страхе детей.

Ранее подростки из Оренбурга, избившие двух мужчин в городском парке, оказались скинхедами.