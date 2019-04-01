Во «ВКонтакте» отреагировали на «утечку» голосовых сообщений

Во «ВКонтакте» прокомментировали полученную от пользователей информацию о том, что доступ к голосовым сообщениям можно получить в разделе «Документы», если искать «audiocomment.3gp». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению, голосовые сообщения пользователей не находятся в открытом доступе. Пользователи смогли их загрузить через неофициальные приложения.

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«Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним (голосовым сообщениям. — Газета.Ru) доступ», — заявили в пресс-службе.

Также подчеркивается, что формат «audiocomment.3gp» в соцсети не используется.

Ранее хакеры заявили, что обиделись и вызвали сбой «ВКонтакте».