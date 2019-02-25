США возвращают горячую линию с Россией для предотвращения кибервойны

Высшие американские чиновники вернулись к идее создания горячей линии для экстренной коммуникации с российскими должностными лицами по вопросам кибербезопасности. Об этом пишет The Daily Beast.

Издание отмечает, что такая система защищенного обмена сообщениями уже была создана в 2013 году, однако была использована всего один раз. Тогда администрация бывшего президента США Барака Обамы предостерегала Россию от атак на инфраструктуру для голосования во время президентских выборов 2016 года.

Реклама

Уточняется, что горячая линия создается с целью облегчения переговоров между США и Россией на фоне кризиса в киберпространстве. Так, американские чиновники полагают, что использование этого «последнего канала связи» может предотвратить «электронную версию кубинского ракетного кризиса».

Ранее CNN сообщил, что «российских хакеров» обвинили в кибератаке на аналитический центр в Вашингтоне.