Reuters: в России задумались о более жестких штрафах для интернет-компаний

В России власти задумались о введении более жестких штрафов для нарушающих законодательство страны интернет-компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время российская сторона использует в качестве основных инструментов для соблюдения законодательства в интернет-среде блокировку сервисов и штрафы.

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«Планы по более жестким штрафам содержатся в консультативном документе, подготовленном администрацией президента Владимира Путина и направленном участникам рынка для комментариев», — говорится в сообщении агентства.

Как уточняется, на совершившую правонарушение компанию предлагается накладывать штраф в размере 1% от ее годовой выручки на территории страны. При этом он может взиматься многократно.

Ранее сообщалось, что Google захотел соблюдать российские законы.