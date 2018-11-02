Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Компания Twitter удалила 10 тысяч учетных записей пользователей социальной сети, с помощью которых публиковались сообщения с призывами не голосовать на выборах в конгресс США. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, эти аккаунты действовали от имени сторонников демократической партии США.

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Однако, как отмечается, представители партии опровергли причастность к подобным публикациям и проинформировали Twitter о происходящем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в падении числа подписчиков.