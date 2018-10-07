В МВД отреагировали на сообщения о проверках мессенджеров и переписок

Министерство внутренних дел России на своем сайте разместило комментарий в связи с сообщениями о проверках сотрудниками полиции мобильных телефонов граждан для выявления установленных на них мессенджером и проверки личной переписки.

«Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорится в тексте сообщения.

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В ведомстве отметили, что тайна переписки и телефонных разговоров гарантирована Конституцией России, а также указали, что столкнувшийся с подобными требованиями полицейского гражданин имеет право направить жалобу в надзорные органы или соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России.

В России 1 июля вступил в силу так называемый «закон Яровой», который предусматривает хранение записи разговоров и переписки пользователей.