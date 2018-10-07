Яровая отреагировала на возможную кибератаку Британии против России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала публикацию Sunday Times, в которой говорится о готовности Британии осуществить кибератаку против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Газета писала, что «атака» сможет оставить Москву без электроэнергии.

Реклама

По словам Яровой, попытки запугать подобными атаками Россию — неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь.

«Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы», — отметила депутат Госдумы.

Яровая подчеркнула, что в Британии имеет место кризис адекватности и СМИ, и политиков.