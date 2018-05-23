Минкульт открестился от планов заблокировать Booking.com

Министерство культуры России не может запретить пользоваться сервисом Booking.com. Об этом говорится в комментарии директора Департамента туризма и региональной политики ведомства Ольги Яриловой.

«Министерство культуры Российской Федерации не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — отметила Ярилова.

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В ведомстве рассказали, что к ним поступило обращение главы группы компаний «Свой туристический сервис» С.М.Войтовича, который предложил ограничить доступ к сервису на территории России. После этого Минкультуры перенаправило обращение в Ростуризм, который должен был подготовить ответ.

«Еще раз подчеркну, что ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — добавила Ярилова.

Ранее в РСТ рассказали, почему Booking.com не заблокируют.