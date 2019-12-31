Прощай, WhatsApp: что произойдет с сервисом 31 декабря

Мессенджер WhatsApp перестает работать на всех телефонах, работающих на базе Windows Phone, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление компании Facebook, владеющей сервисом.

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Пользователи Windows Phone не могли создавать новые аккаунты с начала текущего года, когда Microsoft официально объявила о завершении проекта и закрытии собственной мобильной операционной системы. Они все еще могут пользоваться своими устройствами, но ОС не получает обновлений безопасности, из-за чего в Microsoft рекомендуют переключиться на Android или iOS.

WhatsApp каждый год отказывается от поддержки гаджетов на базе устаревших операционных систем, так как они «не обладают достаточным потенциалом» для внедрения новых функций.

В 2018 году возможность пользоваться мессенджером потеряли ряд смартфонов с Windows, а также все гаджеты с операционной системой BlackBerry OS.

В следующем году WhatsApp лишатся и владельцы некоторых устаревших устройств с Android и iOS. Речь идет о телефонах с Android 2.3.7 и старше, а также телефонах с iOS 8 и старше.

Версия Android 2.3.7, также известная как Gingerbread, была выпущена в 2010 году. Если верить Google, сейчас ею пользуются около 0,3% от всех юзеров с Android в мире.

Что касается Apple, лишь 7% «яблочных» устройств работают на версиях ОС старше, чем iOS 12, релиз которой состоялся в 2018 году.

WhatsApp продолжит свою работу на смартфонах с версиями Android 4.0.3 и iOS 9, а также их современных версиях.

«Это было непростое решение, но оно было правильным, если мы хотим обеспечить людей лучшими способами коммуникаций с друзьями, семьей и любимыми с помощью WhatsApp», — заявили в пресс-службе WhatsApp.

Ряд пользователей в социальных сетях уже выразили свою обеспокоенность тем, что они или их близкие могут лишиться популярного сервиса. Особенно это касается старшего поколения, которое не спешит покупать новые гаджеты, а пользуются теми, к которым уже привыкли.

«Попыталась найти телефон для своей бабушки, чтобы там были только звонки, сообщения и WhatsApp, и ничего не нашла. Ей нравится получать фотографии и видео от своей семьи, но пользоваться другими функциями телефона она не умеет. Телефон, который у нее сейчас есть перестанет поддерживать WhatsApp с 31 декабря», — поделилась своей историей пользователь @lisamahapatra. По ее словам, ее бабушка «очень боится» привыкать к новому устройству, но при этом не хочет лишаться возможности остаться на связи с близкими.

«У меня iPhone 4, и WhatsApp прислал мне сообщение о том, что через месяц он отключится. Почему? А что, если у меня нет денег на новый телефон? Или никто не купит этот телефон, если я захочу его продать? Несправедливо!» — возмущается @belginclissold.

Ранее стало известно, что в новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений. Поясняется, что новая функция будет доступна только в групповых чатах. Это позволит очистить память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их через определенное время.