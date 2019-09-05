Сотни миллионов: телефоны юзеров Facebook слили в сеть

Сотни миллионов телефонных номеров пользователей фейсбука оказались слиты в интернет. Об этом сообщает TechCrunch.

Более 419 млн записей о телефонных номерах, привязанных к аккаунтам Facebook, были опубликованы в свободном доступе. Среди «слитых» номеров – 133 млн американских, 50 млн номеров граждан Вьетнама и 18 млн телефонных номеров британских подданных. Ряд записей содержал имена пользователей фейсбука.

Издание не уточняет, какое количество записей могло дублировать друг друга или содержать неправильные данные.

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Там предположили также, что база телефонов могла использоваться для того, чтобы рассылать пользователям фейсбука спам-сообщения.

В компании Facebook после инцидента заявили, что база номеров была собрана с помощью отключенной ранее функции поиска анкеты по номеру телефона. От этой функции отказались в середине весны прошлого года.

Уже не в первый раз Facebook оказывается в центре скандала, связанного с утечкой личных данных пользователей.

В начале весны 2018 года стало известно, что британская компания Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов Facebook без разрешения их владельцев.

После этого, передает ФАН, данные пользователей были использованы для создания таргетированной рекламы в ходе избирательной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Скандал имел эффект разорвавшейся бомбы — после сообщений СМИ об утечке личное состояние основателя Facebook Марка Цукерберга упало почти на $8,1 млрд из-за резкого падения акций компании.

Спустя месяц Цукерберг дал показания в палате представителей Конгресса США. Он принес извинения за утечку персональных данных и признал, что компания не предприняла нужных мер безопасности.

«Мы не осознавали, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — заявил Цукерберг.

Кроме того, с Facebook происходили и другие проколы в сфере IT-безопасности. В апреле НСН сообщила, что социальная сеть сохраняла незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей Instagram, которой владеет компания Цукерберга.

Пароли от аккаунтов в читаемом виде были размещены на внутренних серверах соцсети. Факт хранения паролей без шифровки был обнаружен в январе в ходе плановой проверки.

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на рекордную сумму в $5 млрд за утечку данных в ходе скандала с Cambridge Analytica.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — заявили в ведомстве.

Многие газеты и телеканалы раскритиковали решение регулятора, назвав его «победой» Марка Цукерберга. При этом указывалось на то, что сумма штрафа не является значительной для компании, чей бюджет измеряется десятками миллиардов долларов.

«Газета.Ru» ранее писала, что даже миллиардный штраф вряд ли повлияет на фундаментальную проблему, которая вызывает противоречия между Facebook, его пользователями и регуляторами. Проблема заключается в том, что бизнес-модель одной из крупнейших в мире социальной сети строится на сборе огромных массивов данных, чтобы потом продавать их рекламодателям, а значит пока Facebook существует, он будет собирать информацию о пользователях и отдавать ее третьим лицам.

В июле 2019 года в центре скандала оказалась другая мегакорпорация — Google. В результате утечки выяснилось, что сотрудники компании прослушивали голосовые команды, которые пользователи отдавали виртуальному помощнику Google Assistant.

После шумихи в прессе представителю Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

При этом Google обрабатывает таким образом лишь 0,2% от всех голосовых команд, которые отдают пользователи, но эта работа «критически важна», поскольку позволяет улучшить качество сервиса.