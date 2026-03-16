Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз

Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия и ряд других стран Европейского союза заявили Украине, что она сможет вступить в ЕС только через 10-20 лет. Об этом «РБК-Украина» сообщил вице-премьер-министр страны по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

Помимо Германии, политик упомянул Венгрию, Италию и Польшу.

«Такие страны, как Германия, говорят: смотрите, в силу того, что это сверхважная для нас история, нам нужно доверие», — рассказал Качка.

По его словам, от Украины потребовали провести реформы и «отстояться» примерно 20 лет, чтобы в ЕС убедились, что «все работает». При этом в Германии и ряде других стран блока пояснили, что это не потому, что там не хотят вступления Украины в союз, им просто нужно доверие.

«А мы говорим: смотрите, геополитические обстоятельства, агрессивность России, война, необходимость интеграции Европы не дают нам этих 20 лет», — заявил Качка.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году страна якобы сможет присоединиться к объединению.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году Украина не вступит в союз из-за существующих в ЕС правил.

Ранее в Венгрии объяснили, почему Украина не вступит в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!