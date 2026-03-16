На Украине назвали сроки вступления страны в Евросоюз

Качка: в ЕС попросили Украину подождать 20 лет для вступления в союз

Германия и ряд других стран Европейского союза заявили Украине, что она сможет вступить в ЕС только через 10-20 лет. Об этом «РБК-Украина» сообщил вице-премьер-министр страны по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

Помимо Германии, политик упомянул Венгрию, Италию и Польшу.

«Такие страны, как Германия, говорят: смотрите, в силу того, что это сверхважная для нас история, нам нужно доверие», — рассказал Качка.

По его словам, от Украины потребовали провести реформы и «отстояться» примерно 20 лет, чтобы в ЕС убедились, что «все работает». При этом в Германии и ряде других стран блока пояснили, что это не потому, что там не хотят вступления Украины в союз, им просто нужно доверие.

«А мы говорим: смотрите, геополитические обстоятельства, агрессивность России, война, необходимость интеграции Европы не дают нам этих 20 лет», — заявил Качка.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году страна якобы сможет присоединиться к объединению.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году Украина не вступит в союз из-за существующих в ЕС правил.

