Попавших под винты речного трамвая в Москве гребцов сняли на видео

Появилось видео с заплывом двух мужчин на каноэ по Москве-реке, которые впоследствии столкнулись с речным трамваем. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На записи можно увидеть двух гребцов, сидящих в каноэ. Они плыли прямо посередине реки на достаточно большой скорости. Автор видео за кадром выразил опасения, что каноэ может куда-то «воткнуться». В результате мужчина оказался прав.

По данным 112, мужчины попали под винты речного трамвая во время сплава по Москве-реке на каноэ. Инцидент произошел в районе причала «Фили», когда речной трамвай сдавал назад. В результате полученных травм один из мужчин не выжил. Второй смог выбраться на сушу самостоятельно. О его состоянии ничего не сообщается.

Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что после столкновения речного трамвая с каноэ в районе причала «Фили» со стороны парка начался пожар.

Ранее россиянин выбросил 13-летнего сына под винты катера в Таиланде.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!