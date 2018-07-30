Экс-хавбек сборной России назвал «авансом» присуждение званий ЗМС футболистам

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о присуждении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам национальной команды, передает ТАСС.

После представления футболистов к государственным наградам именитые спортсмены раскритиковали это решение Минспорта, поскольку на чемпионате мира — 2018 сборная России дошла лишь до четвертьфинала.

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«Наверное, это аванс на будущее, нам в 2008 году тоже давали звания заслуженных мастеров спорта за третье место на чемпионате Европы. Сейчас вроде команда не выиграла, но получила награды — это порыв отблагодарить футболистов со стороны общества и государства. Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало», — заявил Билялетдинов.

Ранее Гаджи Гаджиев объяснил, почему футболисты сборной России заслужили звания ЗМС.