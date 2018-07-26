Матвиенко не согласна с выбором лучшего гола ЧМ-2018

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лучший гол чемпионата мира — 2018 забил полузащитник сборной России Денис Черышев в ворота Хорватии в четвертьфинале турнира. Ее слова передает ТАСС.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что лучшим голом мундиаля стал мяч защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота Аргентины.

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«Действительно, французский футболист достойный гол забил, раз оценили профессионалы, они в этом лучше понимают. Но мне очень понравился гол Дениса Черышева, который он забил в четвертьфинале в хорватские ворота. Я все-таки за наших при всем уважении», — сказала Матвиенко.

Сборная Франции стала победителем ЧМ-2018, россияне дошли до четвертьфинала турнира.