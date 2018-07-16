Мадуро поздравил Путина с проведением «лучшего чемпионата мира»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил главу российского государства Владимира Путина с проведением чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Я выражаю свою признательность президенту Владимиру Путину за выдающуюся организацию чемпионата мира по футболу. Это был, во всех отношениях, лучший мундиаль, который мы видели. Я поздравляю российское правительство, его народ и сборную!» — написал Мадуро в твиттере.

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Также президент Венесуэлы поздравил с победой на чемпионате мира сборную Франции.

«Молодой сборной Франции удалось во второй раз в своей истории поднять Кубок мира, на этот раз в России. Они продемонстрировали, что благодаря усилиям, дисциплине и коллективному труду достигаются большие победы. Поздравляю чемпионов!» — отметил Мадуро.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.