В Париже произошли беспорядки после победы Франции на ЧМ-2018

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Неизвестные утроили в Париже беспорядки после победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

По информации BFM, десятки людей бросали камни в витрины магазинов, расположенных на Елисейских полях.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.