Погба забил третий мяч в ворота Хорватии в финале ЧМ-2018
Сборная Франции по футболу увеличила преимуществом в финальном матче чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
На 59-й минуте игры нападающий «трехцветных» Килиан Мбаппе оказался на правом фланге, отдал в центр штрафной на Антуана Гризманна, тот, обработав мяч, отпасовал на Поля Погба. Хавбек пробил с ходу, но его удар был заблокирован. В результате полузащитник «Манчестер Юнайтед» нанес повторный удар, но уже на технику, и забил мяч.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.