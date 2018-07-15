Фердинанд: не понимаю, зачем СМИ в Англии так плохо говорили о России

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Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд не понимает, почему британские СМИ исказили образ России перед чемпионатом мира 2018 года.

«Почему английские СМИ наговаривали на Россию, я не знаю», — сказал Фердинанд в эфире телеканала «Россия 24».

Также спортсмен отметил, что планирует приехать домой в Англию и рассказывать всем, как ему понравилось в России.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее Фердинанд прокомментировал игру форварда российской команды Артема Дзюбы.