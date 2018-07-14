Граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ будет нарисовано в Казани

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В Казани появится граффити с изображением главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и мэра Парижа Анн Идальго, сообщает ТАСС.

«Стену дома №30 по ул. Баумана украсит композиция — коллаж, на котором будут изображены главный тренер французской команды Дидье Дешам, мэр Парижа и давний друг Казани Анн Идальго, а также символы Франции — Эйфелева башня, петух, раскрашенный в цвета французского флага, древнегреческая скульптура Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре.

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Украшает паблик-арт надпись на французском языке «Мы с вами!» — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Отмечается, что граффити будет создано в поддержку национальной сборной Франции в финале чемпионата мира — 2018.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что на футболки сборной Франции по футболу уже нанесли вторую звезду.