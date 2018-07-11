Нетаньяху посетит полуфинальный матч ЧМ-2018
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит матч 1/2 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Хорватии, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что также глава израильского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Встреча между сборными Англии и Хорватии пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победитель встретится в финале с командой Франции, которая переиграла Бельгию со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что Путин в телефонном разговоре поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с выходом сборной его страны в финал чемпионата мира 2018 года.