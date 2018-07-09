Экс-игрок сборной Украины недоволен реакцией России на слова Виды

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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко встал на защиту игрока команды Хорватии Домагоя Виды, скандировавшего лозунг «Слава Украине» после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против Росси

«Господа россияне, объясните мне, пожалуйста, что такого болезненного в словах «Слава Украине»?! Отчего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах», — написал Левченко в твиттере.

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После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и скаут Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Позднее появилось второе видео, на котором Вида скандирует не только «Слава Украине», но и «Белград, гори».

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