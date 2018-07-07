Эксперт назвал самого опасного игрока сборной Хорватии

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Главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий заявил, что полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич является главной опасностью для сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года.

«Я бы как раз назвал полузащитника «Реала» Луку Модрича. Считается, что если именно ему не дать делать все, на что он способен, то игра всей команды будет надломлена, но не сломлена, так как каждый из подопечных Далича представляет собой игрока высокого уровня», — цитирует Непомнящего RT.

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Также специалист поделился мнением о том, что сборная России на мундиале пропускает мячи после розыгрыша «стандартов».

«Да, про это также не стоит забывать, так как зачастую именно после таких моментов одна команда одерживала верх над другой. По этому поводу сложно что-то прогнозировать. Так, наша сборная пропустила необязательный мяч в матче с Испанией. Однако в той ситуации подопечные Станислава Черчесова проигрывали сопернику в антропометрии», — добавил Непомнящий.

Эксперт отметил, что из-за этого сборной России будет проще играть, но расслабляться игрокам все равно не стоит.

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.