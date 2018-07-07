В отеле сборной Швеции отказались комментировать возможный пожар

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В отеле Самары, где разместилась сборная Швеции по футболу, отказались комментировать информацию о возможном пожаре, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сотрудница ресепшна отеля отказалась каким-либо образом комментировать информацию о ложной тревоге, заявив, что не может сообщать ничего, что затрагивает интересы проживающих.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее футболисты и тренерский штаб сборной Швеции были эвакуированы из отеля в центре Самары.