Глава ФИФА пригласил заблокированных в пещере детей на финал ЧМ‍-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила на финал чемпионата мира — 2018 в России юных футболистов и их тренера, которые сейчас заблокированы в затопленной таиландской пещере, передает ТАСС.

Об этом говорится в письме главы ФИФА Джанни Инфантино, которое было отправлено Футбольной ассоциации Таиланда.

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«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве в качестве наших гостей», — добавил Инфантино.

В организации также отметили, что следят за ходом спасательной операции с 23 июня.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что во время операции по спасению юных футболистов в Таиланде погиб дайвер.