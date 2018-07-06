Глава ФИФА пригласил заблокированных в пещере детей на финал ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила на финал чемпионата мира — 2018 в России юных футболистов и их тренера, которые сейчас заблокированы в затопленной таиландской пещере, передает ТАСС.
Об этом говорится в письме главы ФИФА Джанни Инфантино, которое было отправлено Футбольной ассоциации Таиланда.
«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве в качестве наших гостей», — добавил Инфантино.
В организации также отметили, что следят за ходом спасательной операции с 23 июня.
Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что во время операции по спасению юных футболистов в Таиланде погиб дайвер.