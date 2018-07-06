Экс-голкипер Хорватии назвал Акинфеева героем своей команды и страны
Бывший вратарь сборной Хорватии, московского «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса оценил игру голкиперов национальных команд России и Хорватии перед матчем 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Слова эксперта приводит газета «Известия».
«Даниел Субашич и Игорь Акинфеев великолепно проводят этот турнир. Оба выиграли серии пенальти в 1/8 турнира, стали настоящими героями для своих команд и стран.
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Этот успех, безусловно, придаст Акинфееву и Субашичу уверенности в предстоящей встрече. Поэтому «пробить» их нападающим Хорватии и России будет крайне сложно», — сказал Плетикоса.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вылупившегося месяц назад степного орла назовут в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева.