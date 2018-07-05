Экс-футболист «Динамо»: у сборной России есть реальная возможность войти в историю

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Бывший нападающий столичного «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии.

«Ребята понимают, что у них есть шанс войти в историю. Лучшим результатом отечественной команды и по сей день остается выступление на ЧМ-1966, где случилось попадание в полуфинал. Сейчас мы близки к повторению того достижения: у россиян есть реальная возможность вписать свои имена в историю золотыми буквами», — заявил специалист.

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