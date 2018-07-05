Матчи ЧМ-2018 посетили более 2,5 млн человек

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Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 2 576 584 зрителя, сообщает «Матч ТВ».

По информации Международной федерации футбола, средняя посещаемость мирового первенства составила 46 010 болельщиков.

Рекорд по средней посещаемости принадлежит чемпионату мира — 1994, который прошел в США. В среднем одна игра собирала на трибунах 68991 зрителя.

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Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу 2018 года забито наибольшее количество в истории мундиалей автоголов.