Кокорин сделал прогноз на матч Россия — Хорватия
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился прогнозом на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии, передает «Советский спорт».
«Смотрел матч Россия — Испания вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге «переобулись» и болели за сборную России. Если честно, исход справедлив», — приводит слова форварда пресс-служба сине-бело-голубых.
По словам Кокорина, национальная команда сможет выйти в полуфинал турнира.
«Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет — 1:0», — заключил он.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе «Фишт».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.
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