Форсберг: я горжусь до слез выходом сборной Швеции в четвертьфинал ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился эмоциями после победы национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень большой личный успех, и я счастлив, что нашей команде удалось добиться такого результата.

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Я горжусь этим достижением и надеюсь, что все в Швеции гордятся. У меня даже слезы наворачиваются», — сказал Форсберг.

Футболист также отметил, что при правильных действиях команда будет сильна как в атаке, так и в обороне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.