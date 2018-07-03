Теннисист Сафин горд за россиян на ЧМ-2018
Российский теннисист Марат Сафин поделился мнением об организации и атмосфере чемпионата мира — 2018, передает RT.
«Для России очень важно показать себя с хорошей стороны во время мундиаля. Сделать так, чтобы гостям турнира было максимально комфортно.
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В преддверии чемпионата мира ходило много разговоров, но сейчас все видят, что в нашей стране очень гостеприимные люди. Все поняли, что у нас нет водки и медведей повсюду. Я очень горд за россиян», — заявил спортсмен.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее глава немецкой полиции высоко оценил уровень безопасности во время ЧМ-2018.