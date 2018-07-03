Теннисист Сафин горд за россиян на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/10711931/TASS_8683498-pic905-895x505-92929.jpg">

Российский теннисист Марат Сафин поделился мнением об организации и атмосфере чемпионата мира — 2018, передает RT.

«Для России очень важно показать себя с хорошей стороны во время мундиаля. Сделать так, чтобы гостям турнира было максимально комфортно.

Реклама

В преддверии чемпионата мира ходило много разговоров, но сейчас все видят, что в нашей стране очень гостеприимные люди. Все поняли, что у нас нет водки и медведей повсюду. Я очень горд за россиян», — заявил спортсмен.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава немецкой полиции высоко оценил уровень безопасности во время ЧМ-2018.