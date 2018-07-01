СМИ: Роналду может объявить о завершении карьеры в сборной Португалии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/11821237/RTS1UKS5-pic905-895x505-40328.jpg">

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в скором времени объявит о завершении карьеры в национальной команде, сообщает «Советский спорт».

По информации NRK, причиной такого решения стало неудачное выступление сборной на чемпионате мира — 2018 в России.

Реклама

Роналду провел в национальной команде 154 матча и отличился 85 голами.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее Роналду высоко оценил организацию мирового первенства по футболу в России.