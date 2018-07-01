Дзюба призвал российских футболистов «умереть на поле»‍

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле.

И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух», — сказал Дзюба в видеоинтервью в Международной федерации футбола (ФИФА).

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Дзюба отметил, что при максимальной отдаче сборная сможет «сделать этот исторический момент».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее Дзюба часть тренировочного занятия в преддверии матча против команды Испании провел в воротах.