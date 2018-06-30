Бельгийских журналистов высадили из поезда после матча ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/309/11812309/RIAN_5551586.HR-pic905-895x505-31206.jpg">

Двух бельгийских журналистов сняли с поезда после матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Бельгии и Англии (1:0), сообщает «Советский спорт».

По информации Voetbalkrant, представителей СМИ высадили из поезда Калининград – Москва. Отмечается, что инцидент произошел из-за отсутствия у журналистов белорусской транзитной визы, поэтому их высадили на границе между Литвой и Белоруссией.

Реклама

После разъяснения ситуации журналисты продолжили путь в столицу.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом.